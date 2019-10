Maker Faire 2019, una smart city con l'intelligenza artificiale che aiuta e protegge le nostre vite

Una smart city dotata di intelligenza artificiale e sensori elettronici. Un modo per rilevare tutti i parametri della città, giocare con le automobiline e nel contempo risolvere tutti i problemi che viviamo nella vita quotidiana. Al Maker Faire 2019 si può immaginare come sarà il nostro futuro, anche tornando bambini e giocando con una pista di macchinette. «Tra sensori e mezzi tecnologici - racconta Gabriele Braga, Director Of Engineering per Arrow Electronics Italia presente al Padiglione 8 - qualsiasi problematicità viene risolta. In questo modo l’uomo può dedicare il suo tempo dove serve la sua intelligenza e lasciar risolvere alle macchine i problemi della spazzatura».



