Maker Faire 2019, la ruota che sale e scende le scale per aiutare i disabili

Un nuovo tipo di ruota, brevettata a livello mondiale, a Maker Faire 2019. In grado di salire le scale ed adattabile a sedie a rotelle, montacarichi e persino biciclette. L'idea è di Andrea Belli, un progettista meccanico di 50 anni, che dopo aver visto persone diversamente abili in difficoltà nella metropolitana di Roma ha avuto l'intuizione. «Ho aiutato una persona a salire le scale perché la rampa per salire era rotta, l'abbiamo caricata in due con tanta fatica. E mi son chiesto perché mai nessuno si fosse adoperato per abbattere le barriere architettoniche».

Così è nato il progetto della ruota a geometria variabile. «E' stata da subito una sfida, per dare il mio contributo a livello sociale. Basta muovere una leva e la ruota diventa un ingranaggio e consente di salire le scale, perché quando si trova su strada è una ruota, quando invece deve affrontare una scalinata standard si trasforma, anche se è in grado di affrontare anche scale fuori misura».

Al momento la ruota è un prototipo di legno per dimostrare la sua fattibilità realizzativa. Ma è la semplicità dei suoi pezzi che la rende un'invenzione molto interessante. «E' fatta con due motori di tergicristallo, ingranaggi delle biciclette ed alcuni pezzi stampati in 3D. Ma la ruota a geometria variabile, può essere applicata a un carrello saliscale, una bicicletta, ed anche un Segway». In sintesi tutto quello che viaggia su ruote.

Ultimo aggiornamento: 17:16

