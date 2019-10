Maker Faire 2019, Python il serpente-opera d'arte che si muove suonando

A Maker Faire 2019 arriva Python. Non un serpente, ma un'opera d'arte, una delle 26 presenti a MakerArt, realizzate da 31 artisti internazionali, disseminate tra i sette padiglioni della Fiera di Roma. Realizzata da una coppia di artisti svizzeri, i Code Act, tra i sound artist più importanti al mondo.

«Per la prima volta li abbiamo portati in Italia, grazie a Maker Faire. Sono artisti molto quotati a livello internazionale - spiega Valentino Catricalà, curatore di MakerArt - che hanno creato questo serpentone, il quale in base ai movimenti autogenera i suoni. È come se fosse un animale in cerca di equilibrio, fallendo continuamente».

Di fatto Python è un lungo tubo di gomma aggrovigliata, dotata al suo interno di motori i cui vari segmenti sono indipendenti, che si muove ed emette suoni amplificate dalle casse, in un'interazione continua tra arte ed innovazione, come nello spirito di MakerArt.

MakerArt, vera novità di Maker Faire 2019, immaginata come una sorta di vera e propria lente sul contemporaneo all’interno della fiera, propone lo snodarsi di una successione d’installazioni interattive lungo il percorso della manifestazione, in modo da coinvolgere il pubblico e rappresentare i tanti e diversi modi di interpretare la cultura dell’innovazione tecnologica.



Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA