Maker Faire 2019: un campo da calcio e mezzo per i bambini per imparare l'allunaggio

Toccare con mano le invenzioni tecnologiche e far galoppare la fantasia dei più piccoli. A Maker Faire 2019 nel Padiglione 6 ci sono ben 10.000 metri quadrati, quasi un campo da calcio e mezzo, insomma, a disposizione dell'area Kids, interamente dedicati alle attività per i più piccoli. Il focus di questa edizione è la celebrazione dei 50 anni dello sbarco sul nostro satellite.

«Maker Fair è l’occasione per sperimentare tecniche - spiega Massimo Avvisati, responsabile del team didattico del progetto Kids! di Codemotion - e nuovi strumenti. Abbiamo preparato parecchi laboratori a tema luna e spazio, per celebrare i 50 anni dall’allunaggio. E per farlo usiamo dei nuovi strumenti che possano emozionare i bambini facendogli scoprire la programmazione, la robotica e l’elettronica, che poi sono gli elementi che fanno la Maker Faire».



Tre le aree principali ci sono gli Open Lab, le Isole Didattiche e lo spazio Attraction. Richiestissimo lo Space Coding Challenge, un inedito laboratorio di visual coding alla conquista dello spazio, mentre la realtà aumentata è al centro di “LunAria”, una mostra sperimentale su fatti e curiosità riguardanti le missioni lunari dagli anni '60 ad oggi a cura di Codemotion kids! «Grazie al 3D - prosegue Avvisati - vengono proposte delle scene tridimensionali per far scoprire delle curiosità dell’allunaggio», mentre con "Mission To Moon" si rivive l'emozione delle missioni spaziali: «Qui i ragazzi con il computer possono progettare la propria base lunare, come se fossero nella control room dell’Esa! E i risultati sono sempre fantastici».

