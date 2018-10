Maker Faire, lo stand dell'Adi fa il pieno di design

Oltre venti prodotti, idee innovative e funzionali, oggetti di design con tecnologie avanzate e futuristiche. Sono alcuni degli oggetti in esposizione alla Maker Faire Rome – The European Edition, nello stand di Adi, l'Associazione per il Disegno Industriale (stand A36, padiglione 4), dal 12 al 14 ottobre. Ospiti d'onore di Adi alla Maker Faire saranno Francisco Gomez Paz, designer argentino attivo in tutto il mondo, noto per il suo contributo all’innovazione, e Fabio Lenci, decano dei designer italiani, oltre settecento progetti firmati dal 1963 a oggi.



Due i progetti speciali presentati in fiera: FL08, un velivolo per piloti sportivi non professionisti, progettato proprio da Lenci, e “Canna di Fucile 2011”, la pasta premiata con il “Compasso d'Oro” - il premio annuale assegnato proprio da ADI – prodotta dal pastificio Fratelli Setaro. “Facciamo colazione, ci laviamo, ci vestiamo, ci spostiamo da un luogo all'altro, ci informiamo, lavoriamo, ci divertiamo, amiamo – dice il presidente di ADI Luciano Galimberti - Spazi, oggetti, servizi, interfacce, praticamente ogni passo della nostra vita, è accompagnato e sostenuto dal design e dalla sua metodologia operativa”.

Tra i progetti in esposizione si va dalla cappa aspirante che si attiva autonomamente alla citybike di ultima generazione, passando per indumenti e arredi tecnologici improntati al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. Tra questi il premio Compasso d'oro per lo sport 2017, uno schienale per sedie a rotelle "Tarta Emys", con un sistema di doghe e pad che garantisce flessibilità dinamica in fase di spinta e di riposo, e il "Compasso d'oro 2014", il giubbino "Perfect Travel Air Jacket", che si gonfia d'aria a seconda della temperatura esterna, per offrire leggerezza e calore.

