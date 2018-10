Maker Faire 2018, Smart Eyes, l'app per persone con disabilità motorie

Liberi di muoversi grazie a Smart Eyes, l’applicazione pensata per persone con gravi disabilità motorie, che attraverso il movimento degli occhi possono interagire con alcuni servizi domestici: accendere la luce, aprire la porta, regolare il riscaldamento e persino cambiare canali sulla tv. Il progetto, presente a Maker Faire 2018, nasce dall’intuizione di tre studenti del Politecnico di Torino, che con Smart Eyes hanno “pensato di rendere più indipendenti le persone tetraplegiche, consentendo loro di usare gli occhi per scegliere su un’app per smartphone il servizio domestico da azionare” ha sottolineato Lorenzo Riggi, uno degli studenti-progettisti. Infatti la fotocamera frontale riconosce il movimento oculare, che guarda l’icona della luce, del riscaldamento e della porta da aprire, grazie ad un’implementazione d’intelligenza artificiale, “che rintraccia le pupille, attraverso una tecnologia proprietaria in parte programmata da noi, in parte di Apple, dopodiché basta sbattere entrambi gli occhi per dare l’ok”. Smart Eyes permette anche di cambiare i canali in tv. “Chiudo più volte gli occhi e cambio canale, ma in futuro vorremmo usare l’occhio destro per i canali crescenti ed il sinistro per tornare indietro”. Ma il progetto di oggi è rivolto al futuro prossimo, quando le nostre case saranno ancora più intelligenti “siamo convinti che entro 5/10 anni tutte le abitazioni avranno applicazioni smart”.



