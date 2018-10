Maker Faire 2018, Sassetti (Aruba): «Entro la fine dell'anno i progetti per il nuovo data center a Roma»

Aruba porta un data center a Roma, per un servizio dedicato alle aziende e alla pubblica amministrazione del Centro Sud. A presentarlo alla Maker Faire Rome è Andrea Sassetti, il direttore servizio di certificazione di Aruba, azienda di hosting e fornitrice di servizi digitali: «Presenteremo i progetti entro la fine dell'anno – afferma Sassetti - costruiremo questo data center al Polo Tiburtino, che va a estendere il network già presente in Italia e nei paesi della comunità europea per potenziare le nostre infrastrutture».



Il nuovo data center è anche un'opportunità di lavoro: «Contiamo di assumere circa 200 persone per avviare quelle che sono le attività previste per gestire il data center – prosegue Sassetti - personale tecnico, commerciale e tutte le figure che coprono la filiera che parte dalle infrastrutture fino all'erogazione di un servizio che possa essere tramite cloud o di certificazione».

Il nuovo data center, che gestirà i servizi per aziende e pubblica amministrazione del Centro-Sud, consente una gestione dei dati in sicurezza: «Molto importante avere non solo la gestione del servizio ma anche di erogarlo da infrastruttura proprietaria dà massimo controllo e certezza di come si gestisce il dato dal punto di vista infrastrutturale», conclude Sassetti.

