Maker Faire 2018, Pyna, il dispositivo che mette il buon umore

Di che umore siamo oggi? E tra dieci minuti? E’ noto che i cambiamenti umorali si verificano anche più volte nell’arco della stessa giornata, e non sempre siamo in grado di registrarli e tenerne conto. Va in questa direzione Pyna, il dispositivo esposto a Maker Faire 2018 e creato da due giovani studenti del Politecnico di Torino, in grado di riconoscere il nostro stato d’animo in un preciso momento, grazie ad una telecamera che vede e riconosce come stiamo.«L’utilità di Pyna è quella di migliorare il modo con cui l’utente s’interfaccia con l’ambiente circostante, per esempio se è nuovo, potremmo esserne disturbati. In questo senso Pyna sceglie la traccia musicale più adatta, scegliendo dal catalogo enorme di Spotify, e cambia l’intensità o il colore della lampadina smart ». Ma probabilmente la funzione più innovativa di questo device è il monitoraggio costante del tono dell’umore. « Lavora in maniera discreta, rilevando continuamente i dati facciali al fine di elaborare grafici giornalieri, settimanali e mensili” e su questa base l’utente può comprendere quali sono i meccanismi e le situazioni che lo modificano.