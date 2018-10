Maker Faire 2018: la Smart City del futuro è "Proxima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sarà la città del futuro? Una piattaforma tecnologica aperta, di “mattoncini” cloud, su cui realizzare servizi innovativi. Proxima Smart City è il progetto che Oracle presenta alla Maker Faire Rome – The European Edition, un modello di città costruito con i mattoncini Lego, cablato e connesso con sensori e gateway open source collegato ai servizi cloud di Oracle. I visitatori della fiera dell'innovazione potranno vivere la vita di un cittadino di Proxima Smart City, visionando l'impatto di queste nuove tecnologie nel quotidiano. Tra sensori che permettono di regolare l'illuminazione stradale in funzione del passaggio delle vetture, un assistente digitale che segnala la disponibilità di parcheggio tramite un app basata sul machine learning, un sistema di visione computerizzata che aumenta la sicurezza, strumenti per monitorare i parametri ambientali e per gestire il ritiro dei rifiuti, applicazioni che integrano informazioni turistiche, commerciali, sui trasporti, per migliorare la qualità della vita.Attraverso l'intelligenza artificiale e il machine learning ognuno di questi sistemi può autoalimentarsi e imparare “da sé”, migliorando l'utilizzabilità e la precisione delle informazioni fornite. Proxima Smart City è un esempio concreto di come potrebbero funzionare le città del domani.