Maker Faire 2018: la musica "riciclata" della Gaudats Junk Band

Sono 9 musicisti provenienti da Capannori, in provincia di Lucca, e hanno un motto: «fare il massimo, dal minimo». Sono la Gaudats Junk Band e hanno un progetto in cui utilizzano strumenti musicali da materiale di scarto: così hanno creato un banjo, un tubofono, un basso e tante percussioni, con cui fanno uno spettacolo divertente e coinvolgente. Hanno aperto l'edizione 2018 di Maker Faire Rome: «Il nostro è un progetto abbastanza folle – dice l'ideatore Daniele Guidotti, percussionista nel gruppo – suoniamo con strumenti fatti da materiali recuperati e riciclati. È una cosa folle che si è concretizzata. Abbiamo visto che funzionava e abbiamo detto “Si può fare”. Da lì siamo partiti e non ci ferma più nessuno».



L'idea nasce per l'esigenza di fare qualcosa per l'ambiente: «La musica è un veicolo potentissimo per queste tematiche – prosegue Guidotti - Ci divertiamo, perché da musicisti facciamo quello che ci piace e lanciamo bel messaggio. Andiamo nelle scuole e i bambini impazziscono per queste cose, in più riacquistano l'uso delle mani, che con tutta questa tecnologia mi sembra che la stiano un po' perdendo».

«Con le mani possiamo fare cose meravigliose – conclude – noi abbiamo fatto degli strumenti musicali, ma è possibile fare qualsiasi cosa».

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA