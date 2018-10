Maker Faire 2018, Horgonic: l'amplificatore morfocromatico di design

Tre anni fa, Fabio Romoli ha presentato il suo amplificatore di design, Horgonic, allo stand del Messaggero in Maker Faire. Oggi Horgonic è un prodotto consolidato nel mercato: «Mi avete portato fortuna – sorride Romoli – abbiamo avviato una linea di produzione e stiamo vendendo il prodotto come concetto d'arte». Horgonic fa “vedere” la musica: il sistema di amplificazione valvolare è in mostra tra due pannelli di plexiglass, con sistemi di Internet delle Cose che mutano colore a seconda del contesto in cui si trovano, dell'illuminazione intorno e della musica emessa. «Volevamo raccontare la vita in un oggetto, manipolando gli elementi elettronici.



È un oggetto di design con la funzione di amplificare la musica. È una soundbar rivisitata e corretta, utilizzando i tubi termoionici, le valvole» prosegue Romoli. Amplificatore morfocromatico perché cambia colore al buio, sfruttando anche le caratteristiche del metacrilato, che assume il colore della superficie su cui lo appoggi. «Ora abbiamo in programma l'estensione della linea, come accade per tutti i prodotti che stanno per diventare un brand – conclude – abbiamo in programma una linea che riprodurrà una radio le casse audio in stile Horgonic e altre cose pazzesche che abbiamo in testa».