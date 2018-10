Maker Faire 2018, gli esperti di robotica: «I robot non sostituiranno gli umani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I robot non sostiuiranno gli umani», ne è sicuro il professor Giancarlo Ferrigno, ordinario di robotica dell'Università di Milano, il cui campo di ricerca è legato all'utilizzo dei robot in ambito medico-chirurgico: «Ammettendo che un robot possa compiere un errore, durante un'operazione, di chi è la responsabilità»? L'utilizzo della robotica, da circa 10 anni, sta avendo un notevole boom dal punto di vista del numero di ospedali nel mondo che sfruttano le potenzialità degli strumenti robotico per migliorare la precisione degli interventi, e dare ai medici la possibilità di operare in posizione ergonomica, con meno stress per il chirurgo: «Sono 5000 gli ospedali del Mondo che sono equipaggiati con i sistemi di intuitive surgery. Alcune operazioni sono controllate autonomamente dai robot, come per esempio l'inserimento di aghi in encefalografia per i pazienti epilettici», conclude Ferrigno.Tra gli ambiti di applicazione della robotica vi è anche l'assistenza agli anziani e, soprattutto, il gioco: «Ci saranno i pronipoti di “Emiglio” - afferma il professore Andrea Bonarini, del Politecnico di Milano – che potranno reagire alle azioni dei bambini in modo più efficace, dando la sensazione di provare emozioni». Il vero limite, in questo caso, è il prezzo: «C'è bisogno di una potenza di calcolo non indifferente, per permettere ai robot di effettuare certe operazioni – prosegue – ma i giochi devono costare poco. È questa la vera sfida». Dal punto di vista dell'assistenza agli anziani - “il vero boom al giorno d'oggi”, sostiene Bonarini – c'è tanto ancora da fare: «Per ora i robot possono fare poche azioni e in modo limitato – chiosa – per garantire una vera assistenza è necessario fare molto di più».