Via a Maker Faire 2018, il curatore Massimo Banzi: «La più grande fiera dell'innovazione al mondo»

Con l'opening conference di questa mattina è ufficialmente iniziata la sesta edizione della Maker Faire. A dare il via alla manifestazione, per tre giorni alla fiera di Roma, il curatore Massimo Banzi: «Abbiamo iniziato all'Eur con 35mila persone, abbiamo avuto la dimostrazione che c'è bisogno di eventi che diano un messaggio positivo». Giunti alla sesta edizione, la manifestazione è cresciuta nei numeri e nelle dimensioni: «Al momento abbiamo 680 espositori e ci siamo espansi di un altro padiglione rispetto allo scorso anno – prosegue Banzi – il mondo dei maker è cambiato, ora ci si occupa di spazio, di biohacking è un mondo più variegato». Se nel 2013 le stampanti 3D erano una tecnologia in crescita esponenziale, nei grafici che rappresentano l'innovazione ora non si trovano più: «Noi come maker dobbiamo capire dove va l'innovazione, per aiutare il mondo a essere più aperto e trasformare la tecnologia in uno strumento creativo».

Ultimo aggiornamento: 16:18

Tra i principali campi in cui le nuova tecnologie stanno impattando nel quotidiano, vi è l'industria 4.0, con i processi di digitalizzazione dell'impresa che aprono le porte a nuove professionalità, che possono anche aiutare quelle che si andranno a perdere a riconvertirsi: «Abbiamo aziende che hanno bisogno di persone. Ci sono professionalità che escono dal mondo del lavoro, e noi che abbiamo trasformato delle tecnologie complesse in modo comprensibile, possiamo contribuire tantissimo a sostenere persone in età avanzata a ritrovare lavoro. Dobbiamo individuare strumenti per aiutare quella fascia. È una cosa meno divertente ma che ha un impatto importante».