Maker Faire 2018, caricabatterie universale solare, km infiniti a costo zero

Come fosse un caricabatterie per un banale cellulare, solo che può ricaricare qualsiasi veicolo elettrico, scooter e auto, senza bisogno della corrente elettrica. “L’idea nasce dalla voglia di andare al mare gratis, lasciando il veicolo fuori al sole a ricaricarsi, energia ecologica ed infinita” spiega Fabrizio Marcoccia, uno dei maker presenti al Padiglione 6 della Fiera di Roma, dedicato alla circular economy. Lo slogan è senza dubbio accattivante. 1000 km gratis, ma in realtà il prototipo di questo caricabatteria solare universale, non ha limiti.



“E’ universale perché si può adattare a qualsiasi tipo di veicolo e batteria”. E la velocità di ricarica non è meno importante “in media due ore e mezza, in base alla capacità della batteria. Ma la particolarità è che il veicolo si ricarica sia in movimento che da fermo, perché grazie ad un particolare algoritmo segue l’azimut e lo zenith del sole” aggiunge Ilenia Zambelli, l’altra metà della coppia di makers. Essendo un prototipo i costi per acquistarlo potrebbero essere eccessivi. “In realtà no. Stiamo vendendo uno scooter elettrico corredato del caricabatterie a 3 mila euro, quanto costerebbe un veicolo di questo tipo, col vantaggio che poi non si spende più un euro”.



Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA