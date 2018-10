Maker Faire 2018, il bolide eòettrico de "La Sapienza" per la Formula Student

Dalle aule dell’Università La Sapienza di Roma ai circuiti internazionali di Formula Student, la competizione per i bolidi progettati e costruiti da studenti universitari di ogni parte del mondo. A Maker Faire 2018 è presente Fast Charge, l’auto elettrica, che si ricarica in otto minuti, costruita da un team di 40 di giovani professionisti, provenienti da diverse facoltà dell’ateneo romano. “Fast Charge nasce nel 2012 da un team di auto a combustione, che ha deciso di dedicarsi ad una vettura elettrica. Siamo organizzati come un’azienda, il professore a capo del progetto è il proprietario mentre ognuno di noi cura un aspetto della macchina, dai costi alla produzione meccanica” sottolinea Marco Giannini, team leader di Fast Charge.



Il regolamento di Formula Student, che porta gli studenti sui circuiti più prestigiosi del mondo, è molto libero, eccetto sul versante sicurezza, che limita la velocità sul circuito a 100 km/h. “In virtù di questi vincoli anche la batteria è progettata per un’autonomia di 22 minuti, corrispondente alla lunghezza del percorso di gara, anche se le prestazioni di accelerazione sono comunque molto buone. La nostra Fast Charge passa da zero a cento in circa tre secondi".