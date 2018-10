Maker Faire 2018, 25mila studenti in fila per l'Educational Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno in 25mila gli studenti che inaugurano, come da tradizione, la Maker Faire Rome – The European Edition. La mattinata del venerdì è, difatti, tutta dedicata a loro con l'”Educational Day”, quattro ore che suonano come un'anteprima destinata ai più giovani, per visionare e toccare con mano tutte le novità e le innovazioni della fiera. Un accesso privilegiato per vedere da vicino le invenzioni dei makers, del mondo accademico e della ricerca, ma anche per confrontarsi con i loro coetanei selezionati tramite la Call for Schools – 55 i progetti da 5 nazioni europee – ovvero progetti nati sui banchi di scuola.I 25mila studenti, provenienti dalle scuole del Lazio, accompagnati dai docenti, hanno la possibilità di approfondire le tematiche della sesta edizione di Maker Faire, dalla robotica alla manifattura digitale, all'Internet delle Cose, alle tecnologie per l'agricoltura e il cibo, confrontarsi con i nuovi processi di produzione e comprendere i lavori del futuro.