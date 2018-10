Maker Faire 2018, 15mila bambini nell'area Kids: «È una festa continua»

Quindicimila bambini in tre giorni hanno affollato l'area Kids di Maker Faire, al Padiglione 7. Decine di appuntamenti, incontri, laboratori nelle 10 aree didattiche, per coinvolgere i più piccoli attraverso il coding, l'elettronica e la robotica: «Si può iniziare già a 4 anni di età – dice Chiara Russo di Codemotion – l'obiettivo è farli creatori di tecnologia e non utilizzatori passivi. Vogliamo che diventino gli innovatori di domani».



L'area Kids è una delle attrazioni hanno accompagnato la crescita di Maker Faire nel corso delle varie edizioni, con la mission di portare il coding ai più piccoli: «La robotica, il coding, l'informatica, sono palestre di logica importantissime – continua Russo – conta farlo bene a seconda delle fasce di età. Qui abbiamo dei programmi specifici che partono dai 4 anni e arrivano fino ai 15». Attraverso i laboratori i bambini imparano anche a programmare e a creare i loro programmi: «Invece di giocare ai videogiochi, i bambini devono sapere che possono crearli da soli – conclude Russo – lo possono fare divertendosi in un'atmosfera di festa continua».



