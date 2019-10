Maker Faire 2019: viaggi spaziali tra Luna e Marte in mostra a Maker for Space

Un grande classico di Maker Faire: una ricca sezione dedicata allo spazio, tra missioni del passato e ambizioni del futuro. L'area, ideata in collaborazione con la Sezione Italiana della British Interplanetary Society e della Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università Sapienza di Roma, presenta molte attrazioni, che riempiono il padiglione 7 di visitatori. Tra le riproduzioni in scala presenti a Maker for Space, il leggendario Apollo Guidance Computer, una delle più grandi innovazioni del programma Apollo, del quale si celebrerà il 50° anniversario, un razzo Saturno V in scala 1:10, un satellite San Marco con uno stadio del razzo Scout che lo ha portato in orbita.

«Tutte le nostre attività intendono divulgare lo spazio e l'astronautica dai bambini agli adulti. C'è un'area dedicata al 50° Anniversario dell'Apollo 11 quando l'uomo per la prima volta mise piede sulla Luna, ci sono pannelli informativi, ed il razzo Satuno V, in scala 1:20, una teca con della roccia lunare che risale a 3,3 miliardi di anni fa che fu portata sulla terra dalla Missione Apollo 15 - spiega Alessio Valentino Pelella, volontario della British Interplanetary Society - poi c'è un'esclusiva per Maker Faire che riguarda Marte. Abbiamo portato un lanciatore della Space-X, l'associazione di Elon Musk, che tra 4 anni dovrebbe andare in orbita. Questo lanciatore, una riproduzione fatta dall'associazione Asimov in esclusiva, porterà gli astronauti su Marte. Pochi sanno, infatti, riguardo al Pianeta Rosso, che due radar italiani in orbita intorno al Pianeta, hanno scoperto sotto la superficie di Marte, diversi chilometri di ghiaccio, ed acqua, quindi una possiblità di colonizzazione»

Come ulteriore attività interattiva, la BIS offre ai visitatori di Maker Faire 2019, l'accesso ai tre simulatori spaziali auto-costruiti che permettono di dimostrare l'abilità nel pilotare i veicoli Apollo ed un veicolo Soyuz in avvicinamento ad una stazione spaziale.

