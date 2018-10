Maker Faire 2018, Flywallet, il portafoglio digitale a portata di dito

Ultimo aggiornamento: 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flywallet, il portafoglio digitale a portata d’impronta. Digitale anch’essa. « L’idea è nata da un viaggio a Londra » spiega il giovane maker Lorenzo Frollini, « dove ho visto le potenzialità dei pagamenti contactless, ma anche i buchi nella sicurezza, visto che nei pagamenti al di sopra dei 25 euro, è richiesto un PIN numerico. Quindi ho pensato ad un sistema ad identificazione a tre fattori, che integrasse codice numerico dinamico, un dispositivo, simile ad un braccialetto, usato come lettore dell’impronta digitale ». Ma in futuro l’idea è di estendere l’utilizzo del Flywallet, anche per i pagamenti online, per la carta d’identità e per qualsiasi tipo di badge, che sia quello aziendale o per l’ingresso in palestra. E se in paesi come la Svezia, si sta già usando un chip sottopelle per qualsiasi riconoscimento a scansione digitale, il funzionamento di Flywallet è molto meno invasivo, oltre che semplice, e non comporta modifiche per gli esercenti che posseggono il Pos. « Basta avvicinare il device che invia il pagamento tramite tecnologia NFC solo dopo aver richiesto l’impronta digitale che fornisce l'autorizzazione alla banca cui siamo appoggiati». Minimo costo, circa 20 euro, e massima sicurezza in caso di furto o smarrimento perché senza il dito dell’utente non uscirebbe neanche un centesimo dal conto corrente.