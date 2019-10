Sulle piste ciclabili arriva il contapersone: l'idea in mostra alla Maker Faire

Contare quanta gente passa su una pista ciclabile, per migliorarne la manutenzione. A Maker Faire 2019 si dà vita anche a idee che tengano viva l’attenzione delle amministrazioni locali con il “Contapassaggi delle piste ciclabili”. Ideato dall’associazione Gatti della www.reginaciclarum.it è in mostra al Padiglione 3 stand E9: il contatore segna «quante persone passano su una pista ciclabile - racconta il Maker ingegnere Alessandro Giacomel - ne registra i dati e li può mandare ad un cloud per permettere di visualizzarli. Un modo per distinguere quanti ne sono passati, se sono solo ciclisti o anche mamme con bambini».

Ultimo aggiornamento: 15:33

