Maker Faire 2019, il cuscino intelligente lancia l'allarme e telefona ai genitori

Un cuscino salva vita. Gli studenti del quarto anno di liceo dell’ITTS Leonardo Da Vinci di Viterbo presenti al Maker Faire 2019 nel Padiglione 6 Stand D16, hanno inventato un cuscino intelligente, ideato ad hoc per il passeggino dell’automobile. Un nuovo modo per diminuire il drammatico rischio di abbandono dei bambini.

«Si chiama IBP, Intelligent Baby Pillow - racconta Lucian George Drob, uno degli studenti maker - I cuscini già esistenti si basano sull’accensione di un’applicazione. Ma il telefono potrebbe essere spento o irraggiungibile, quindi non partirebbero le chiamate. Noi invece abbiamo pensato ad usare una sim: in questo modo anche se il cellulare è spento, c'è un timer che scatta e dà il via alle chiamate ai vari numeri precedentemente inseriti. Il nostro pillow invia anche la posizione GPS del veicolo».

L'idea nasce da un lavoro di squadra svolto dai ventitré compagni di classe, che dopo un iniziale brainstorming, hanno assegnato i compiti e dato vita al loro "IBP". «È un prototipo che per ora si basa su Arduino - prosegue Drob - , ma in futuro si baserà sulla tecnologia dei microprocessori PCB: un modo per abbassare i costi e tenere alta la qualità di produzione, ipotizzando un costo di 35 euro».



