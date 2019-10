Maker Faire 2019, la città ideale si costruisce con i mattoncini Lego

Vivere nella città ideale, con il giusto numero di negozi e servizi pubblici e avere una migliore qualità della vita, si può. Basta giocare con i Lego. Possibile a Maker Faire 2019 grazie a KreyonCity, città edificata con i mattoncini colorati. «Con KreyonCity - racconta Bernardo Monechi della Sony Computer Science Laboratories - chiediamo alle persone di realizzare una città che funzioni sotto vari aspetti: dalla spazzatura ai negozi disponibili. In questo modo le persone mentre si divertono, interagiscono con l’installazione e intanto capiscono come si risolvono i problemi complessi». Durante la costruzione, un sensore riprende la città dall’alto e un algoritmo, tramite il colore scelto (il verde per le aree verdi o l’arancione per gli abitanti), desume dove sono le parti della città, cosa c’è o cosa manca affinché diventi ideale. «Un modo per divertirsi - conclude Monechi - e partecipare ad un processo scientifico».

Ultimo aggiornamento: 16:15

