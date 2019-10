Maker Faire 2019, ci sono anche i makers Acchiappafantasmi

A Maker Faire 2019 è presente anche il mondo dei cosplayer attraverso “I Love Ghostbusters”: l’associazione crea componenti legati al film “Ghostbusters” partendo da oggetti di uso quotidiano, come lamiere di legno e allumino. «Siamo Makers - racconta Gilles Antonelli, presente al Padiglione 7 stand B24 insieme a Piero Giovanni Castiglia e Silvia Collino - perché tutte le nostre attrezzature le facciamo in casa. Siamo qua per conto dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e vogliamo proporre i nostri lavori. I prop (gli oggetti, ndc) li costruiamo per conto nostro: per esempio gli occhiali Ecto Gogle, identici a quelli originali della Mattel. Un prototipo che fa la sua scena». Come si diventa Maker? «Lo siamo tutti in fondo, basta saper vedere un oggetto in modo diverso».

Ultimo aggiornamento: 16:15

