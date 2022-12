Scuola Ding Li - EurLanguages propongono: un’ampia offerta formativa d’eccellenza nelle lingue, dall’Inglese al Cinese Mandarino

Per aprirsi al mondo e comprendere le lingue, oltre a saper cogliere le sfumature linguistiche che lo contraddistinguono: si parte da qui per spiegare le opportunità che la Scuola Ding Li – EurLanguages offre in Via dei Sommozzatori, 7 a Roma.

I programmi didattici di ogni lingua prevedono obiettivi di alti livelli di capacità e mediazione linguistica.



LE CLASSI

Adulti, ragazzi o bambini: le classi sono formate da un massimo di sei persone. In questo modo ogni partecipante può essere seguito individualmente e i suoi progressi sono costantemente monitorati. Le ore di lezione sono di 60 minuti e a conclusione di ogni corso si possono sostenere gli esami finalizzati al conseguimento di attestati internazionali emessi dagli Enti Certificatori a cui si riferisce la lingua studiata.

Perché rivolgersi alla Scuola Ding Li EurLanguages? Per preparare esami universitari, per lavoro, per ottenere una specializzazione, per praticare un determinato sport e tanto altro.

I corsi, infatti, sono studiati espressamente per le esigenze delle aziende con programmi di studio e materiale didattico realizzato in funzione delle necessità di ogni singolo studente, garantendo sempre un vestito come fatto su misura venendo incontro alle necessità di chi si ha di fronte.



PER CHI SCEGLIE DI IMPARARE

Dal cinese, biglietto da visita che fa brillare il Curriculum sulle proprie competenze, fino alle lingue europee, una grande opportunità di apprendimento che prevede un’offerta fatta anche di corsi on line. Grande rilevanza nell’ultimo periodo anche per i corsi di italiano per stranieri, per chi volesse venire in Italia dall’estero oppure per colore che in Italia già ci sono e volessero ottenere poi la cittadinanza.



SCUOLA DING LI

Si parla di un istituto privato, specializzato nell’insegnamento della lingua e cultura Cinese Mandarino, operativo dal 2005 e che ha al suo attivo quasi diciotto anni d'esperienza nella formazione di adulti, di ragazzi e di bambini oltre ai corsi aziendali.

L’istituto brilla per come ogni studente viene seguito individualmente in modo da monitorare costantemente i progressi raggiunti. Gli studenti mettono subito in pratica le conoscenze acquisite nello studio, nel lavoro e nella vita quotidiana. La Scuola Ding Li è formata da insegnanti tutti madrelingua e altamente qualificati. Un vero valore aggiunto della qualità dei corsi che prevedono anche l’uso di materiali multimediali, per rendere unico e stimolante l'apprendimento della lingua Cinese Mandarino. Da ricordare, inoltre, come al termine di ogni corso si possa conseguire l’attestato Hsk emesso da Hanban, unico Ente preposto dal Ministero della Cultura Cinese per valutare la conoscenza della lingua all’estero. Da segnalare, inoltre, che per chi non volesse sostenere l’esame, la Scuola Ding Li rilascia propri attestati di frequenza riconosciuti dalle scuole statali e paritarie come credito formativo.



EURLANGUAGES

Corsi individuali e collettivi di arabo, giapponese, hindi, russo, tedesco, francese, spagnolo, inglese e italiano grazie ad una squadra di insegnati anche in questo caso tutti madrelingua, altamente qualificati e con esperienze professionali eccellenti. Eurlanguages pone lo studente al centro delle attenzioni, consentendogli di approfondire le proprie aree di interesse nella lingua prescelta. Per favorire l’apprendimento, le classi non hanno più di sei studenti e tutti i corsi si prefiggono l'obiettivo di ottimizzare le conoscenze linguistiche generali e danno l'opportunità di acquisire competenze linguistiche specifiche.

I corsi sono pianificati secondo lo standard delle competenze del quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere e al termine di ogni corso, gli studenti possono conseguire l'attestato dell'ente certificatore della lingua prescelta riconosciuto a livello internazionale. Una vera e propria garanzia di qualità dei risultati grazie all’eccellenza del suo staff.



Per saperne di più

www.dingli-school.com

www.eurlanguages.com