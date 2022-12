Istituto Falconieri, bilinguismo italiano-inglese con lo studente sempre al centro

Bilinguismo italiano-inglese, l’Istituto Santa Giuliana Falconieri è una delle più importanti realtà in merito. Sorto a Roma, in via Guidubaldo del Monte 17, nel cuore del quartiere Parioli, nel 1941, fondato dalla Congregazione delle Mantellate Serve di Maria per attuare anche nella Città Eterna il proprio “carisma” e la propria “missione educativa”, che si esprime “nell’umile servizio” ad imitazione di Maria. La responsabilità educativa dell’Istituto è condivisa oltre che dalla comunità religiosa anche e soprattutto dai laici che, insieme, nei rispettivi ruoli collaborano alla formazione degli allievi con l’apporto delle loro esperienze umane, cristiane e professionali. Nel tempo la formazione è diventata la vera “mission” insieme a quella umana. Il dirigente dell’area bilinguismo Simon Charlesworth ne racconta tutti i pregi e le eccellenze.



Come si organizza la scuola?

Partiamo già dall’infanzia, perché abbiamo un progetto di continuità. Già i più piccoli hanno la doppia presenza di insegnanti di lingua italiana ed inglese. Fanno attività insieme e separata; con i piccoli naturalmente c’è una gestione molto serena, di convivialità. Ma sono così abituati da subito a sentire due lingue.



Qual è l’obiettivo del bilinguismo?

Abbiamo diversi passaggi nel progetto: già nella terza primaria gli alunni fanno prime certificazioni nel loro percorso d’inglese sostenendo l’esame Starters del “Cambridge e anno dopo anno continuano con i successivi steps di certificazione. Naturalmente siamo più avanti rispetto alle scuole generaliste, ad esempio alle medie gli studenti stanno già preparando il livello “First” che di solito si fa tra seconda e quarto liceo. Poi proseguiamo con il Liceo, facendo qualifiche in diverse materie che poi vengono riconosciute per sempre nel loro curriculum. Si tratta per i licei di un vero e proprio doppio percorso: Esame di Stato italiano da un lato e un diploma internazionale di Cambridge valido a livello internazionale.



Una volta usciti dalla Falconieri, quali possibilità ci sono?

Un curriculum che è spendibile in Italia ed all’estero. Del resto anche in Italia molti corsi di Ateneo prevedono l’inglese e li prepara per una doppia corsia. Con il nostro livello di preparazione è possibile anche studiare all’estero, in tutte le università e senza alcun problema di lingue.



Qual è il bacino di utenza che sceglie il bilinguismo?

Noi siamo ai Parioli ed abbiamo ovviamente una buona quota di alunni locali: del quartiere e di quelli limitrofi. Per lo più si tratta di studenti le cui famiglie hanno compreso quanto è fondamentale per il futuro avere una conoscenza importante della lingua inglese. Ma ci sono anche allievi che arrivano da fuori zona. C’è chi fin da piccolo ha scelto un percorso internazionale e che non segue precisamente le linee guida italiane. Ad un certo punto si rendono conto magari di conoscere l’inglese, ma con falle importanti invece nell’italiano. Dunque, hanno bisogno di recuperare come successo più volte in questi ultimi anni. Insomma, noi siamo il luogo adatto per livellare sia l’italiano che l’inglese, curando entrambi gli aspetti con la stessa importanza.



Perché in tanti scelgono la Falconieri?

Credo sia giusto dirlo, abbiamo un livello molto alto e riusciamo a dare molte opportunità per il futuro dei giovani. Facciamo una programmazione importante e basata sul singolo curandone ogni aspetto.



Chi entra più tardi nel percorso può recuperare?

Certamente, offriamo tutto quanto occorre anche facendoli seguire particolarmente da un docente dedicato. E questo avviene sia nella parte inglese che in quella di italiano. L’attenzione allo studente è importante e deve essere al centro del nostro lavoro. Le classi sono piuttosto omogenee ma riusciamo ad operare anche in situazioni di dislivello, lavorando come gruppo e riconoscendo le varie peculiarità di ogni ragazzo. Su questo aspetto spendiamo tante energie ed è giusto sottolinearlo.



Per saperne di più vai su https://www.istitutofalconieri.com/