Digital E-learning: l’avanguardia universitaria nel settore della formazione

Era il 2004, la rivoluzione di Internet era iniziata da poco, il Covid non era nemmeno immaginabile. Eppure, in quell’anno ha visto la luce l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, istituita e riconosciuta dal MUR. Il primo Ateneo nel panorama accademico nazionale a proporre ai propri studenti un modello di didattica online. Quasi vent’anni di attività, un modello didattico di Digital E-learning all’avanguardia ed estremamente flessibile, capace di rispondere alle esigenze di una società in continuo mutamento. Un modello che ha portato Unimarconi a diventare, in poco tempo, l’Università online modello del settore, tanto da comparire tra i primi 25 top performer a livello mondiale nelle categorie del sistema di ranking U-Multirank per quanto riguarda International Joint Publications, Open Access Publications e Regional Joint Publications.



Il nostro merito maggiore è di aver aperto questo comparto – spiega Tommaso Saso, docente e direttore marketing e relazioni esterne - siamo stati i primi a importare il modello della Open University anglosassone, la cui mission era erogare formazione universitaria di alto livello in forma digitale per chi non aveva accesso alle sedi universitarie per vari motivi».



Una mission che si concretizza in un’offerta strutturata su sei facoltà diverse, master di primo e secondo livello, corsi formazione e aggiornamento e tanto altro.

«Al centro del nostro ecosistema formativo ci sono gli studenti, ma non soltanto quelli che sono già con noi. La nostra visione, infatti, comprende l’intercettare i giovani anche prima dell’età universitaria, per orientarli al mondo del lavoro già nelle scuole secondarie con programmi specifici. L’obiettivo è creare opportunità formative che cerchino di colmare il gap tra formazione universitaria e mondo del lavoro. Forniamo anche percorsi di formazione post-universitaria, tramite collaborazioni con grandi aziende, per agevolare l’accesso dei nostri studenti nel mondo del lavoro. Abbiamo master di primo e secondo livello sulle grandi aree formative, come Mba ed altri, corsi di formazione verticali sviluppati in maniera congiunta con partner come Sas o Intellera, e programmi per formare personale della pubblica amministrazione».



Siete stati scelti da una platea di oltre 90mila studenti: qual è il pregio maggiore di Unimarconi?

«Attualmente abbiamo circa 16mila studenti. Credo che la formula del nostro successo sia l’aver mantenuto un approccio che potremmo definire “tradizionale” con la didattica. Poniamo un accento particolare alla formazione ed alla fase di valutazione dello studente, i nostri esami sono molto rigorosi: siamo all’avanguardia da un punto di vista tecnologico, ed abbiamo una classe docente che ha insegnato in prestigiosi Atenei italiani, dunque molto attenta, preparata e se necessario severa. Inoltre, è giusto sottolineare che siamo una fondazione senza scopo di lucro: abbiamo nella nostra struttura un’area di ricerca e sviluppo, una commissione per le start-up e gli incubatori di impresa. In un settore in cui domina la logica del profitto, noi preferiamo la qualità».



E-learning significa anche futuro, nuove tecnologie, sostenibilità ambientale.

«Oltre a partecipare a bandi per la sostenibilità, siamo già un passo nel futuro essendo la prima università totalmente Alexa compatibile. E stiamo entrando nel mondo del Metaverso, perché il nostro settore è in continua evoluzione e dobbiamo sperimentare per offrire ai nostri studenti le tecnologie all’avanguardia. L’obiettivo è sempre lo stesso: fornire il miglior accesso possibile ai servizi dell’università, fornendo al tempo stesso una didattica che abbia contenuti di qualità».



Un mondo che si evolve naturalmente non può fare a meno delle connessioni con platee internazionali, non soltanto italiane.

«Abbiamo contatti con le più grandi università internazionali di e-learning, con paesi dove questa tradizione è più forte e consolidata. Lavoriamo molto con i mercati asiatici, Dubai, Russia, Grecia, Germania e realtà del Sud America. Naturalmente abbiamo un’offerta multilingue, in particolare nella fascia post-laurea, che mira a creare figure professionali capaci di operare e competere in contesti internazionali e multiculturali».



Dicevamo della platea: giovani, ma non solo.

«La nostra università è frequentata da chiunque voglia avere un titolo di qualità, ma che per diversi motivi non può frequentare fisicamente un ateneo. Lavoratori, oppure giovani che vivono in aree lontane da una buona università e hanno difficoltà negli spostamenti. I nostri studenti hanno in comune il desiderio di prendere un titolo che abbia valore riconosciuto. Lo studente da noi da tutto on-line, tranne gli esami che vengono svolti in presenza. Oltre ai tanti vantaggi che offriamo, c’è anche quello della sostenibilità, poiché facciamo in modo che migliaia di persone possano studiare e laurearsi senza muoversi, dunque senza creare inquinamento».



