Vacanze Romane un cenone di Capodanno a Piazza Navona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Navona 103, Roma - Telefono: 0683661697Il ristorante Vacanze Romane presenta il suo veglione diin un contesto unico al mondo. Situato nella piazza più famosa della capitale,, Vacanze Romane apre le sue porte a tutti in una location accogliente, comoda ed elegante. Adatto a tutti, il cenone di questo ristorante, è stato studiato dai suoiper regalare un vero e proprio percorso gastronomico che parte dagli antipasti per arrivare al classico panettone artigianale. Trascorrere il Capodanno 2019 in questo favoloso ristorante si rivelerà la scelta migliore per chi è alla ricerca del classico cenone accompagnato da tanto divertimento. La presenza di uninfatti garantisce musica live per tutta la notte, accompagnando oltre alla cena, ie il divertimento post-cena.i:– menù completo– piano bar– 1 bottiglia di vino ogni 4 pax– brindisi di mezzanotte– panettone artigianaleCosa aspetti? Per acquistare subito il tuo biglietto di Capodanno 2019 da Vacanze Romane, clicca qui