Capodanno 2019 Sheraton Golf

Via Salvatore Rebecchini, 39 Roma - Telefono: 0683661697Losi prepara ad ospitare un Capodanno davvero unico. La grande strutture immersa nel verde, grazie alla sua versatilità e modernità, si presta perfettamente per ospitare l’evento più esclusivo dell’anno. Dotato di un’ampia sala ristorante con travi in legno e vetrate trasparenti con vista sui campi da golf, la location è richiesta tutto l’anno per ospitare importantissimi eventi aziendali, party e feste private. Per questo Capodanno Sheraton Golf propone una cena servita o al buffet, con menù mediterraneo, countodown di mezzanotte e un cabaret show in compagnia di Dado. Allo scattare della mezzanotte openbar, dolci tradizionali natalizi e dj set house, commercial, vintage e live.- menù come indicato- tavolo tutta la notte in sala ristorante- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- cabaret show Dado from Zelig- brindisi di mezzanotte- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- accesso in tutte le sale- menù come indicato- tavolo tutta la notte in sala buffet con seduta garantita (max 10 persone)- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- cabaret show Dado from Zelig- brindisi di mezzanotte- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- accesso in tutte le sale- openbar- brindisi- cabaret show Dado from Zelig- dj set house / commerciale / vintage / live- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- tavolo privè disco riservato (10 pax)- 2 bottiglie di superalcolico + 2 bottiglia di champagne- dj set house / commerciale / vintage / live- sopra le 10 pax costo aggiuntivo 90€ p.p.- tavolo privè disco riservato (10 pax)- 2 bottiglie di superalcolico + 1 bottiglia di champagne- dj set house / commerciale / vintage / live- sopra le 10 pax costo aggiuntivo 70€ p.p.- stanza doppia notte 31/12- prima colazione- stanza tripla notte 31/12- prima colazione- menu cena x2 come indicato- tavolo tutta la notte in sala ristorante- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- cabaret show Dado from Zelig- brindisi di mezzanotte- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- accesso in tutte le sale- stanza doppia notte 31/12- prima colazione- menu cena x3 come indicato- tavolo tutta la notte in sala ristorante- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- cabaret show Dado from Zelig- brindisi di mezzanotte- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- accesso in tutte le sale- stanza tripla notte 31/12- prima colazione- menu cena buffet x2 come indicato- tavolo tutta la notte in sala buffet con seduta garantita (max 10 persone)- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- cabaret show Dado from Zelig- brindisi di mezzanotte- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- accesso in tutte le sale- stanza doppia notte 31/12- prima colazione- menu cena buffet x3 come indicato- tavolo tutta la notte in sala buffet con seduta garantita (max 10 persone)- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- cabaret show Dado from Zelig- brindisi di mezzanotte- openbar- dj set house / commerciale / vintage / live- accesso in tutte le sale- stanza tripla notte 31/12- prima colazione- I tavoli sono da 10/12 persone. I tavoli di numero inferiore saranno accorpati.- Menù vegetariani / vegani / celiaci da comunicare al momento della prenotazione oppure entro 3 gg dall'evento.- Parcheggio custodito 10€ ad auto fino ad esaurimento posti (non prenotabili)- Open Bar di long drink: avrà luogo solo nella Sala della Loggia (Disco) a partire dalle 00:15 alle 3:15Hotel:- Il prezzo indicato per il pernottamento non comprende la tassa di soggiorno da pagare in loco- Check in h 15.00 / Check out ore 12.00- Le sale: la cena servita avrà luogo nelle Sale Visconti e Savoia; la cena buffet si terrà nella Sala Medici- Pernottamenti extra: In caso di pernottamento nei giorni immediatamente precedenti e/o successivi al 31/12/2018 il prezzo delle camere resterà invariato.