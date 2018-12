​Capodanno 2019 Ristorante Coso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via in Lucina 16L, Roma - Telefono: 0683661697Adiacente alla via più famosa d’Italia, Via del Corso, il ristorante Coso si prepara per ospitare al meglio la serata più attesa dell’anno, il Capodanno 2019 Per l’occasione ha deciso di puntare sulla raffinatezza dei propri piatti, con portate studiate sui sapori e sulla qualità. Lo Chef ha ideato due menù il primo, per gli adulti a base di pesce con l’aggiunta di vino al tavolo, il secondo per i bambini, dai toni più semplici adeguato per tutti i gusti.– Prosecco di Benvenuto – Flutes al tavolo– 1 bottiglia di vino ogni 4 pax– brindisi di mezzanotte– dolci– menu come indicato– dolci