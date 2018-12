Capodanno 2019 da Victoria spa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungomare Paolo Toscanelli 195, Lido di Ostia (RM) - Telefono: 0683661697Sei alla ricerca di una serata dipiacevole ed esclusiva per terminare questo anno in stile, relax e benessere? Capodanno alè certamente la risposta alla tua domanda. Location esclusiva per trascorrere in intimità l’ultimo dell’anno, con pacchetti compresi di tutto.Combinazione perfetta diin un posto fantastico a due passi da Roma.Inizio serata previsto per le 20:45 con gli ingressi SPA e, dopo il percorso benessere, sarà la volta delle cene, con un gustoso menù studiato per ogni gusto, con prodotti di altissima qualità e pietanze saporite.Allo scadere della mezzanotte sarà il momento del brindisi per accogliere con calore il nuovo anno.Il Capodanno firmato Victoria spa è la tua soluzione romantica, non perdere questa occasione!– accesso alla SPA– buffet Deluxe e Finger Food– brindisi di mezzanotte con CHAMPAGNE e composizione di frutta– posto assegnato– suite vasca multisensoriale / suite rituale di purificazione– accesso alla SPA– buffet Deluxe e Finger Food– brindisi di mezzanotte con CHAMPAGNE e composizione di frutta– posto assegnato– accesso alla SPA– buffet Deluxe e Finger Food– brindisi di mezzanotte– posto assegnato– accesso alla SPA– buffet Deluxe e Finger Food– brindisi di mezzanotte– accesso alla SPA– brindisi di mezzanotte– La struttura fornisce accappatoio e ciabatte– Possibilità di pernottare presso il FLY DECO’ hotel 4 stelle.