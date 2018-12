Capodanno 2019 Cosmo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Guglielmo Marconi, 26 Roma - Telefono: 0683661697Grazie all’enorme successo delle passate edizioni, torna a grande richiesta l’evento Cosmo Festival Il 2019 sarà inaugurato con questo imperdibile appuntamento al quale parteciperanno tantissimi dj nazionale ed internazionali, nomi conosciuti in tutto il mondo. Ognuno di loro si esibirà portando nella Capitale il proprio stile e la propria energia dando spazio alle ultime hit spaziando tra house e techno! Sono quattro le location teatro di questo imperdibile spettacolo:accessibili con un solo biglietto.– 1 Shot– entry Festival– entry Palazzo delle Arti Antiche (Spazio 900 + Room 26)– entry Salone delle Fontane– 3 drink– entry aree Privèe Festival– entry aree Privèe Palazzo delle Arti Antiche (Spazio 900 + Room 26)– entry aree Privèe Salone delle Fontane– tavolo privee disco riservato in consolle 1a fila– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– tavolo privee disco riservato posizione laterale 1a e 2a fila– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– tavolo privee disco riservato in 1a fila– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– tavolo privee disco riservato in 2a fila– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– tavolo privee consolle riservato– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– tavolo privee disco laterale– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– tavolo disco riservato– 1 bottiglia di superalcolico o champagne ogni 250€– 2 Drink– Accesso area privèe (balconata Atlantico)– Entry After Party presso Atlantico live, Via Dell’Oceano Atlantico 271 D, 00144 Roma– 1 Shot– Entry After Party presso Atlantico live, Via Dell’Oceano Atlantico 271 D, 00144 RomaPossibilità di pernottamento presso Sheraton Golf Parco de Medici(Nel prezzo indicato NON è compresa la tassa di soggiorno da pagare in loco)– stanza doppia notte 31/12– prima colazione– stanza tripla notte 31/12– prima colazionePernottamenti extra: In caso di pernottamento nei giorni immediatamente precedenti e/o successivi al 31/12/2018 il prezzo delle camere resterà invariato. Per le notti aggiuntive inviare apposita richiestaCosa aspetti? Per acquistare subito il tuo biglietto di Capodanno 2019 Cosmo Festival, clicca qui