Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via del Commercio, 36 Roma - Telefono: 0683661697Sei alla ricerca dell’evento più atteso ed esclusivo di Italia per il? Allora non puoi assolutamente perderti Amore Festival Experience NYE ! Torna per la 15° volta l’unico evento in grado di andare avanti per 24 ore consecutive, ospitando artisti nazionali ed internazionali di fama mondiale.Per festeggiare la serata più attesa dell’anno,, ha voluto organizzare due giornate esclusive all’insegna del divertimento e della musica in tutti i suoi generi. Cena al buffet,esclusive e diversi generi musicali che spaziano dall’house per arrivare all’ hip-hop, dalla trap alla techno e all’elettronica, tutto, in un’unica location e un unico ingresso.La musica non si fermerà all’alba grazie all’per tutto il primo dell’anno.– Ingresso Amore Experience NYE– Ingresso After– Ingresso Amore Experience NYE– Cena buffet (menu come indicato)– Ingresso After– Tavolo privèe disco riservato tutta la notte– visuale privilegiata dello stage– 2 bottiglie di alcolici (gin, rum, vodka) + 2 champagne– Ingresso AfterCosa aspetti? Per acquistare subito il tuo biglietto di Capodanno 2019 Amore Festival, clicca qui