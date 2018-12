Capodanno 2019 all’EXE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale della Civiltà Romana, 1 Roma - Telefono: 0683661697L'Exe è pronto per ospitare l’attesissima notte di Capodanno. Un ristorante-discoteca nel cuore dell'Eur moderno, elegante e di tendenza. La location è in grado di abbinare tra loro gusto e divertimento con una cena e l'intrattenimento musicale.Per la notte di Capodanno 2019 il format EXE è quello ormai consolidato e vincente: cena servita con un menù curato nel dettaglio dalla cucina interna e il cabaret show di Dado from Zelig.Dalla mezzanotte tutti in pista per scatenarsi con il miglior dj set della capitale!- Menu come indicato- 1 bottiglia di vino ogni 4 pax- Spettacolo di cabaret con Dado from Zelig- Brindisi di mezzanotte con 1 bottiglia di champagne ogni 4 pax- Dj-set- Menu come indicato- 1 bottiglia di vino ogni 4 pax- Spettacolo di cabaret con Dado from Zelig- Brindisi di mezzanotte con 1 bottiglia di prosecco ogni 4 pax- Dj-set- Menu come indicato- 1 bottiglia di vino ogni 4- Spettacolo di cabaret con Dado from Zelig- Brindisi di mezzanotte con 1 bottiglia di prosecco ogni 4 pax- Dj-set- 1 drink- 1 flûte per Brindisi di mezzanotte- Buffet di dolci natalizi- Dj-set- 1 drink- Dj Set tutta la notte- 1 bottiglia di champagne + 2 bottiglie di super alcolici- Dj-set- pax aggiuntiva fino a 15 persone 50€ p.p.- posizione retro consolle- fragole al tavolo- 2 bottiglia di champagne + 2 bottiglie di super alcolici- Dj-set- pax aggiuntiva fino a 15 persone 75€ p.p.