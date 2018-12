Capodanno 2019 all’Eur City

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via Fiume Bianco, 75 Roma - Telefono: 0683661697 Eur City , il nuovissimo complesso dell’Eur, è lieto di accogliere i suoi ospiti per untutto per famiglie. Dal cenone al brindisi di mezzanotte è stato curato tutto nel minimo dettaglio, per garantire, soprattutto alle famiglie,L'ingresso è previsto dalle ore 20.00 alle 21.00, a seguito avrà inizio la cena servita.Sono state allestite più, con gonfiabili e uno staff qualificato che provvederà a far divertire anche loro in questo fantastico giorno. Eur City è la miglior soluzione per un Capodanno 2019 tutto in famiglia contutta la notte e unaadisposizione degli ospiti per tutta la sera. L'accesso è incluso nel biglietto.- menu come indicato- tavolo riservato tutta la notte- acqua e vino al tavolo (1 bottiglia ogni 4 pax)- accesso pista ghiaccio- brindisi di mezzanotte- buffet di dolci natalizi- cotechino e lenticchie- pianobar- dj set- menu come indicato- parco giochi gonfiabili al coperto- animazione dedicata- accesso pista ghiaccio- sale riservate- 1 notte in camera doppia presso Eur City- prima colazione inclusa- 1 notte in camera Tripla presso Eur City- prima colazione inclusa- I tavoli sono da 10/12 persone. I tavoli di numero inferiore saranno accorpati.- Bambini da 0-2 anni gratis (no posto a sedere).- Bambini fino a 4 anni stesso tavolo con genitori.- Bambini da 4 anni in su con altri bimbi e animatori.- Menù vegetariani / vegani / celiaci da comunicare al momento della prenotazione oppure entro 3 gg dall'evento.