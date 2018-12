​Capodanno 2019 a Lo Zodiaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale del Parco Mellini, 88/92 Roma - Telefono: 0683661697Locale frequentato da personalità di spiccoè una realtà unica tra i ristoranti di Roma. Grazie alla sua professionalità, la qualità dei prodotti e ad un panorama invidiato da qualsiasi altra location, Lo Zodiaco ha organizzato un Capodanno 2019 davvero unico. Un menù studiato per venire incontro all’esigenze di tutti i propri clienti con sapori semplici e genuini.Lo Chef ha rivolto un pensiero a tutti ideando ben due menù uno vegetariano e uno classico, entrambi avvolti dal gusto tradizionale della gastronomia mediterranea con vino e spumante per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Non potevano mancare i dolci tipici natalizi e il cotechino con le lenticchie.Infine possibilità di vedere i fuochi artificiali su Roma. Durante la cena lo Zodiac TRIO delizierà la vostra permanenza nel ristorante, con musica live di vario genere.- cena servita panoramica (menù come indicato)- tavolo riservato- acqua e vino (1 bottiglia ogni 4 pax)- brindisi di mezzanotte- live music- cena servita (menù come indicato)- tavolo riservato- acqua e vino (1 bottiglia ogni 4 pax)- brindisi di mezzanotte- live music- cena servita (menù bambino come indicato)- tavolo riservato- acqua- live music