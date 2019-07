Zanchini - Salis Duo Liberi

Simone Zanchini fisarmonica, live electronics

Antonello Salis fisarmonica, pianoforte



Casa del Jazz ore 21

Biglietto 15 euro

Acquista biglietto Lunedì 29 luglioCasa del Jazz ore 21Biglietto 15 euro

Zanchini e Salis, dopo più di dieci anni di nuovo insieme, per gioire e sperimentare, oggi come allora, una musica senza confini, senza steccati, senza preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti crea un flusso di energia continuo, ispirato e creativo ma sempre in libertà.“Antonello Salis è l'unico fisarmonicista italiano (che poi fisarmonicista non è...) col quale, ritengo, valga la pena improvvisare!” Simone Zanchini