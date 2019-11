VIVI IL NATALE ALL’AUDITORIUM

Il Natale sta per arrivare e un’atmosfera magica sta per avvolgere l’Auditorium. L’appuntamento è dall’con un calendario ricco di appuntamenti, tra novità e grandi classici.Il Parco della Musica ospiterà anche quest’anno l’immancabile pista di ghiaccio dove grandi e piccini potranno pattinare a ritmo di musica.Tante le sorprese musicali: tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Vinicio Capossela che presenterà l’8 dicembre il suo nuovo spettacolo, un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura.Ancora musica e parole per il Viaggio di NeaCo’ , una favola in forma di concerto frutto dell’intuizione di, in scena l’Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna lache proporrà un repertorio dedicato ai canti di Natale arrangiati in chiave swingPer gli appassionati di jazz è in arrivo un prezioso regalo. Dopo 15 anni di assenza dalla Capitale, torna ilal Parco della Musica il trio formato da Pieranuzi, Johnson e Baron . Una reunion che farà felici i numerosi fan.Proseguono anche a dicembre ichee il PMCE Parco della Musica Ensemble dedicano ai compositori contemporanei. Il 20 dicembre renderanno omaggioDal 22 dicembre prende il via l’attesissimocon protagonistiDoppia data il 26 e 27 dicembre con il duoche saliranno sul palco della prestigiosa Sala Santa Cecilia accompagnati dal batteristae dal trombettista. Tra le voci femminili in programma ilil concerto di, tre donne, tre storie artistiche differenti accomunate da un grande orgoglio femminile e il 28 dicembreche torna al Parco della Musica dopo il successo estivo con il suo Personale Tour.Per i più giovani ilarriva Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto” (terzo capitolo della celebre saga di J.K. Rowling).Una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro, eseguirà dal vivo la magica partitura di John Williams sotto la direzione del Maestro, in perfetto sincrono con l’intero film proiettato in alta definizione.Ilmentre nella Sala Sinopoli si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con la magia gospel del gruppo, nellasi brinderà in compagnia diche torna a grande richiesta all’Auditorium con, un excursus del proprio repertorio.Il primo gennaio Nicola Piovani presenterà, un racconto musicale narrato dagli strumenti che agiscono in scena (replica 2 gennaio).Sarà ancora una voltaaccompagnato dall’OPI- Orchestra popolare italiana a chiudere le festività ilcon la