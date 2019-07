Ute Lemper “Glamour and Rage in America

Tra le canzoni dei film di Hollywood e dei palchi di Broadway e le canzoni di Tom Waits e Bob Dylan, troviamo un universo di differenze sia nei fini che nel modo in cui esse riflettono la società americana. Troviamo il puro intrattenimento commerciale contro l’espressione di una dura opposizione alla politica e al sistema. L’eroe contro l’anti-eroe o, a volte, l’emarginato. Nessuno ha dipinto questo sdegno verso il sistema più crudelmente e violentemente di Charles Bukowski. E tuttavia, troviamo tracce di straordinaria bellezza in entrambi i repertori. In “Glamour and Rage in America”, Ute Lemper si muove tra la celebrazione dell’intrattenimento e l’espressione della protesta e disprezzo nell’America di ieri e di oggi. Tra i suoi Angeli e Demoni.



CASA DEL JAZZ ORE 21

Biglietto 25 euro + d. p.

Programma:One for my Baby (Arlen/ Mercer)Where have all the Flowers gone (Bob Seegers)Boys in the Backroom (George Marshall)The Laziest Girl in Town (Cole Porter)I have grown accustomed to her face (Lowe/ Lerner - My fair Lady)September Song (Anderson/Weill)Strange Fruit (Meeropol for Billy Holiday)Hell/ The Crunch/ Blue Bird (Charles Bukowski)Blowing in the Wind (Bob Dylan)Streets of Berlin (Philip Glass)Purple Avenue (Tom Waits)Chicago and Cabaret Medley (Kander / Ebb)