THOM YORKE TOMORROW’S MODERN BOXES

UNO DEGLI ARTISTI PIÙ IMPORTANTI E INFLUENTI DEL NUOVO MILLENNIO CANDIDATO PER LA NOMINATION AGLI OSCAR ALLA MIGLIOR CANZONE ORIGINALE CON “SUSPIRIUM” TRATTO DALL’ULTIMO CAPOLAVORO DI LUCA GUADAGNINO



SPECIAL GUEST ANDREA BELFI



DOMENICA 21 LUGLIO CAVEA ORE 21 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA, ROMA Prezzi biglietti da 45 a 70 euro + diritti di prevendita

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album Anima arriva al Roma Summer Fest uno degli artisti più influenti della musica contemporanea, Thom Yorke. Thom Yorke eseguirà brani dalle sue opere da solista The Eraser, Tomorrow's Modern Boxes e Atoms For Peace's Amok con il produttore/collaboratore di lunga data Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Thom Yorke, cantautore, polistrumentista, compositore britannico e storico frontman dei Radiohead, è uno dei cantanti più importanti e influenti del nuovo millennio, inserito nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stone. “The Eraser” è il titolo del suo primo album solista, pubblicato nel 2006 e prodotto da Nigel Godrich, produttore dei Radiohead. L’album ha debuttato nella Top 10 in UK e negli USA, ricevendo una nomination ai Britain’s Mercury Prize e una nomination ai Grammy Awards nella categoria “Miglior Album di Musica Alternativa”. Nel 2014 viene pubblicato a sorpresa il secondo album solista “Tomorrow’s Modern Boxes”. Tra il primo e il secondo disco solista, nel 2009 Thom Torke fonda insieme a Flea (Red Hot Chilli Peppers), il produttore Nigel Godrich, il batterista Joey Wronker e il percussionista Mauro Refosco, il gruppo “Atoms For Peace”, pubblicando nel 2013 l’album di debutto “Amok”. Suspiria commissionato per il remake dell'omonimo film di Luca Guadagnino, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e il singolo Suspirium è stato premiato come miglior canzone originale ai Soundtrack Stars Awards 2018. Dopo l'uscita di Tomorrow's Modern Boxes a settembre 2014, Yorke, Godrich e Barri hanno intrapreso, per tutto il 2015, il loro primo tour, coprendo Regno Unito, Europa e Giappone. Dopo la ristampa di Tomorrow's Modern Boxes nel dicembre 2017 su XL Recordings, il trio ha debuttato negli Stati Uniti, esibendosi nei teatri di Los Angeles e Oakland e ha preso parte al Day For Night Festival di Houston. La combinazione di suoni di Thom e Nigel e le straordinarie immagini di Tarik Barri hanno generato elogi in tutto il mondo.

