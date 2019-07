TERESA DE SIO “PURO DESIDERIO”

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, voce, chitarra a fischio, pianoforte, percussioni, organetto, batterie, basso, contrabbasso, pedal steel e steel guitar, violino, violoncelloSABATO 20 LUGLIO CASA DEL JAZZ ORE 21Biglietto 15 euro + d.p. Acquista biglietti Teresa De Sio presenta a Casa del Jazz il suo nuovo disco, Puro Desiderio: un album che segna il passaggio in una nuova era della creatività dell’artista. A due anni dall'uscita del lavoro devozionale “Teresa canta Pino” dedicato all'amico Pino Daniele, dopo una intensa ricerca e divulgazione sulla musica folk, testimoniata da dischi che hanno venduto complessivamente oltre due milioni e mezzo di copie, il docu-film “Craj” premiato al Festival del Cinema di Venezia nel 2005, i fortunati romanzi “Metti il diavolo a Ballare” e “L'Attentissima”, la cantautrice con questo nuovo disco svela al pubblico un suo mondo musicale e poetico intimo, rimasto a lungo privato.“Puro desiderio” è un disco che scava, parla di sentimento e suona contemporaneo. Realizzato col giovane produttore, compositore e arrangiatore Francesco Santalucia, il disco è un mix di ritmi acustici che a tratti sfiorano l’elettronica, dove le splendide orchestrazioni si fondono con percussioni, strumenti etnici e chitarre steel, in cui il suono profondo e caldo delle registrazioni analogiche spazia in universi musicali diversi dal rock al pop d'autore diventando quasi lisergico e progressive, senza mai tradire la scrittura diretta ed evocativa di testi intimi e profondi.Un disco sull'amore in cui più che raccontare le storie degli altri, la De Sio fa una riflessione su sè stessa, sui sentimenti.Nel concerto di Roma, la De Sio presenterà non solo il suo nuovo lavoro, ma anche brani dal suo repertorio dagli esordi ad oggi.Questo per me è un disco molto importante. Segna il passaggio in una nuova era della mia creatività. Probabilmente anche una nuova era della mia vita. Io che ho sempre raccontato le storie dei più, le storie degli altri, quelle che il presente e la grande Storia del nostro paese mi hanno insegnato a guardare, in questo disco ho aperto una nuova, per me inedita, riflessione su me stessa, sui sentimenti, su profondità dentro cui fino ad oggi non avevo voluto guardare.Sulla mia/nostra capacità di desiderare. Il desiderio muove tutto. Il Puro Desiderio è una forza motrice dell'anima, dell'amore, e di tutte le battaglie. Senza la forza del desiderio la vita va in stallo. Nuove anche le sonorità: un suono prevalentemente elettro/acustico, molto contemporaneo, potentissimo e innovativo realizzato insieme a Francesco Santalucia, a sottolineare una nuova, vertiginosa ed appagante ripartenza. Ghemon vi è entrato subito, con la gentilezza ed il talento che gli appartengono e che lo rende unico tra gli artisti della sua generazione. Un featuring, un'amicizia nata sul palco: la scoperta di una comune sensibilità artistica e umana.Teresa De Sio