TASTE OF ROMA 2019

DOPO IL SUCCESSO DEGLI SCORSI ANNI, RITORNA LA PIU’ IMPORTANTE KERMESSE ITALIANA DEL GUSTO

TEMA DELL’EDIZIONE 2019: ABBINAMENTO CIBO - COLORI



Auditorium Parco della Musica – dal 19 al 22 settembre 2019



Dal 19 al 22 settembre 2019 si aprono le porte dell’ottava edizione di Taste of Roma, l’evento organizzato da BEIT Events che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione. L’Auditorium Parco della Musica ospiterà per 4 giorni foodies, gourmet, appassionati e curiosi che, per l’occasione, avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica all’insegna della grande ristorazione. 14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate gourmet, ma ci sarà anche la possibilità di scoprire le “eccellenze italiane” degli espositori e di provare ai Wine Bar Trimani una speciale selezione di etichette scelte ad hoc per esaltare al meglio le 56 portate gourmet. Grande ritorno per la Scuola di Cucina e Il Salotto del Vino e tra le novità la fiammante BBQ Experience .



Taste of Roma vi aspetta all’Auditorium Parco della Musica: tante le novità studiate per creare nuovo interesse e per renderlo un appuntamento imperdibile per chi ama la buona cucina. Un’occasione unica per chi desidera vivere un’esperienza enogastronomica irripetibile da condividere con amici, famiglia, partner e colleghi. Decine di piatti gourmet, realizzati da grandi maestri della cucina, potranno come sempre essere degustati a un prezzo accessibile (dai 6 ai 10 euro). 14 gli chef di fama internazionale presenti: una chance da non lasciarsi sfuggire per assaporare la loro idea di cucina, espressa in 4 portate. Il colore e il suo abbinamento al cibo sarà il tema di questa edizione di Taste of Roma che prenderà vita nel piatto icona che ogni chef realizzerà ad hoc per raccontare l’evoluzione della propria cucina, permettendo a tutti di percorrere un viaggio che risveglierà tutti i 5 sensi. La componente cromatica del cibo non si limiterà infatti all’aspetto visivo, ma riporterà alla memoria determinate esperienze ed emozioni, creando aspettative sul gusto. I colori presenti saranno: il rosso, il verde, il bianco, l’arancione e il nero. “Quest’anno abbiamo voluto ‘mettere sul piatto’ i 5 sensi e i 5 colori con l’aiuto di chef di fama internazionale. Quante volte abbiamo sentito dire ‘prima di tutto mangiamo con gli occhi?’” – commenta Silvia Dorigo, Founder & CEO di BEIT Events – “Sta di fatto che quando mangiamo bene, i nostri sensi si prodigano per elaborare un’esperienza unica. E spesso ci ritroviamo a mangiare prima con gli occhi e, solo dopo aver passato l’esame visivo, con la bocca. Quest’anno a Taste of Roma vogliamo ‘mettere nel piatto’ le sensazioni che ci danno i colori con l’obiettivo di far conoscere l’evoluzione della cucina. Siamo arrivati con tante soddisfazioni all’ottava edizione di Taste of Roma. Ogni anno il pubblico ci ri-conferma la sua curiosità, il suo interesse a scoprire i nuovi aspetti del gusto, la voglia di interagire con gli chef e anche il desiderio di imparare qualcosa di nuovo. Il pubblico sa che da noi trovano sempre delle sorprese e delle emozioni nuove, ma questo lo sanno anche i nostri partner che vedono in questa importante kermesse culinaria un’opportunità unica per raccontarsi.”



Tra le tante novità di quest’anno, divertenti ed entusiasmanti attività, pensate e ideate da BEIT Events, per vivere ancora più personalmente ed intensamente le 4 giornate di Taste of Roma: “La Scuola di Cucina”, che torna quest’anno a gran richiesta, darà l’opportunità di mettere letteralmente le mani in pasta insieme ai grandi chef; “Il Salotto del Vino”, con partner iTRIMANI, offrirà momenti di degustazione di speciali bottiglie e appuntamenti con esperti e grandi produttori del settore per scoprire i segreti del mestiere; “BBQ Experience”, con partner Weber Barbecue e Heinz, sarà uno spazio dedicato agli amanti del barbecue in cui condividere la passione per il buon cibo.



Spazio Kaos è il partner tecnico che si occuperà della progettazione e dell’organizzazione della manifestazione miscelando design e tecnologia nelle giuste dosi.



I RISTORANTI E GLI CHEF DI TASTE OF ROMA 2019:

Idylio by Apreda - Francesco APREDA La Pergola – Hotel Rome Cavalieri - Heinz BECK Glass Hostaria - Cristina BOWERMAN La Terrazza Hotel Eden - Fabio CIERVO Osteria Fernanda - Davide DEL DUCA All’Oro - Riccardo DI GIACINTO Sushisen - Yamamoto EIJI Acquolina - Daniele LIPPI Mirabelle Hotel Splendide Royal - Stefano MARZETTI Pipero Roma - Ciro SCAMARDELLA Enoteca La Torre - Domenico STILE Per Me - Giulio TERRINONI Il Convivio Troiani - Angelo TROIANI Il San Giorgio a Roma - Andrea VIOLA

I BIGLIETTI DI TASTE OF ROMA



Il costo del biglietto di ingresso rimane confermato anche quest’anno a 16,00 euro (sono previste riduzioni per i più piccoli). Una scelta che conferma il desiderio di voler avvicinare sempre più persone a questa manifestazione e di permettere a tutti di degustare le prelibatezze proposte. L’acquisto del biglietto garantisce, oltre all’accesso all’evento, anche la possibilità di partecipare a tutte le attrazioni (previa prenotazione online/onsite). Per un pubblico più esigente e desideroso di vivere l’evento nel massimo del comfort c’è la possibilità di acquistare il biglietto VIP. Il costo è di 60,00 euro e all’interno sono previsti: Card Sesterzi precaricata con 25 euro, POSTI PRIORITY (fino al raggiungimento capienza) per le attività in programma (previa prenotazione online/onsite), accesso esclusivo all'area VIP Lounge by Diners Club International, aperitivo di benvenuto & appetizer in Vip Lounge, 1 “mini" cocktail by Tanqueray N° TEN e 1 caffè & 1 omaggio by Bondolfi Boncaffè. Anche quest’anno è previsto il biglietto VIP Diners Club International. Riservato ai soli soci e titolari di carte Diners, prevede: cassa prioritaria al botteghino, ingresso prioritario all’evento, POSTI PRIORITY (fino al raggiungimento capienza) per le attività in programma (previa prenotazione online/onsite), accesso esclusivo all'area VIP Lounge by Diners Club International, aperitivo di benvenuto & appetizer in Vip Lounge, 1 “mini" cocktail by Tanqueray N° TEN e 1 caffè & 1 omaggio by Bondolfi Boncaffè. A questo si aggiungono tre ulteriori coccole esclusive: “meet & greet” (l’aperitivo con i grandi chef), open wine bar (bottiglie selezionate) e 2 portate di Taste of Roma servite in Lounge (piatti di ristoranti selezionati serviti in orari prefissati). Il costo è di 60,00 euro. I biglietti saranno in vendita su www.tasteofroma.it (già disponibili in prevendita) e in loco presso la biglietteria dell’ Auditorium Parco della Musica. Biglietteria ufficiale TicketOne. Per pagare i prodotti e le consumazioni, è ritirabile gratuitamente presso le casse e tutti i Wine Bar la Card Sesterzi (ricaricabile con multipli di 5€).



TASTE OF ROMA IN BREVE



DOVE: Giardini Pensili - Auditorium Parco della Musica - viale Pietro de Coubertin, 30 - 00196 - ROMA



QUANDO: 19, 20, 21, 22 settembre 2019



ORARI di apertura al pubblico:

19/9 - giovedì 19:00 - 24:00

20/9 - venerdì 12:00 – 15:30 (su accredito) | 19:00 – 24:00

21/9 - sabato 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

22/9 - domenica 12:00 – 17:00 | 19:00 – 24:00

