Take That concerto sold out all’Auditorium Parco della Musica

Ultimo aggiornamento: 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono tornati a esibirsi in Italia e hanno fatto tappa all’Auditorium per ilUna pioggia di coriandoli ha colorato latutta esaurita per festeggiare ilLa band inglese ha riproposto i brani più famosi accompagnata da un pubblico in visibilio., prima di salire sul palco, hanno aggiunto le loro firme alaccanto agli altri protagonisti della rassegna.