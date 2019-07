Ultimo aggiornamento: 16:31

LUNEDI’ 15 LUGLIO SALA CONCERTI ORE 21CASA DEL JAZZè uno dei più influenti batteristi dell'intera storia della musica contemporanea. Il suo "feel", la sua tecnica, la sua musicalità gli hanno permesso di siglare pagine memorabili al fianco di artisti diversi come PAUL SIMON, STEELY DAN o CHICK COREA.Dall'inizio degli anni '70 ad oggi è sempre stato uno dei batteristi più richiesti al mondo in sala di registrazione.Ha lavorato con ARETHA FRANKLIN, CARLY SIMON, FRANK SINATRA, RICKIE LEE JONES e molti altri.Ma le sue lunghe collaborazioni con PAUL SIMON, ERIC CLAPTON, KATE BUSH e JAMES TAYLOR hanno davvero marchiato in modo indelebile una carriera scintillante, facendolo amare da una platea di appassionati di grande musica di tutto il mondo.STEVE GADD è anche autorevole leader di propri gruppi e la STEVE GADD BAND è la sua ultima creatura che lo vede alla testa di una vera e propria "all star":DAVID SPINOZZA alla chitarra (JOHN LENNON, PAUL MCCARTNEY, ARETHA FRANKLIN),KEVIN HAYS alle tastiere (JOHN SCOFIELD, SONNY ROLLINS, JAMES TAYLOR)JIMMY JOHNSON al basso (JAMES TAYLOR, LE RITENOUR),WALT FOWLER alla tromba (FRANK ZAPPA, JAMES BROWN, RAY CHARLES)Biglietti 35 euro