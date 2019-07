Sold out per il concerto di Gazzelle al Roma Summer Fest

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una cavea tutta esaurita ha accolto il giovane cantautore romanoche si è esibito ieri sera per la prima volta all’Sayonara, Coprimi le spalle, Punk e Polynesia sono solo alcune delle canzoni che il pubblico entusiasta ha cantato insieme all’artista per tutta la durata del concerto., prima di salire sul palco, ha apposto la sua firma suldelGazzelle è un cantautore italiano nato e cresciuto a Roma. Malinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, è salito alla ribalta grazie all’acclamato album “Superbattito” (Maciste Dischi, 2017), consacrandosi come uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni. Le canzoni di Gazzelle contano milioni di ascolti (“Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro e “Non sei tu” certificato platino da Fimi/GfK Italia) e il suo lungo primo tour ha visto andare sold out oltre 90 concerti. È uscito il 30 novembre 2018 il suo nuovo disco “Punk” (Maciste Dischi/Artist First), il cui primo singolo estratto “Sopra” è stato certificato oro da Fimi/GfK Italia. Seguirà un tour che lo porterà nei due più importanti palasport d’Italia, già sold out a circa un mese dalle date. Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Flavio Pardini (questo il suo vero nome) scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana.