Grande attesa per il concerto di Sergio Cammariere che presenterà dal vivo alla Casa del Jazz il nuovo disco La fine di tutti i guai , un viaggio musicale nei generi e nelle citazioni, seguendo il tema dell’amore come sentimento al quale non si può resistere, disperato e piacevole.

“La fine di tutti i guai - spiega Cammariere - è quel momento che tutti vorremmo raggiungere, potrebbe sembrare un’utopia vivere una vita senza problemi, ma in questo disco racconto l’amore perché l’amore è quello stato mentale, quel sentimento che aiuta a dimenticare e che ti fa scoprire la bellezza”.

Una svolta pop di Sergio Cammariere che, senza tradire il jazz, racconta l’amore in tutte le sue declinazioni musicali, nel solco di una grande tradizione che va dalla musica latino–americana e brasiliana, fino al blues e al jazz. A dare leggerezza al tutto, i testi semplici, poetici e riflessivi dell’amico Roberto Kunstler. Il concerto sarà l'occasione per ascoltare, oltre le nuove canzoni, anche i successi più amati dell’artista calabrese. Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA