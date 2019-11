SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE DEL 2020 DELL’AUDITORIUM

Ultimo aggiornamento: 12:54

Fresu, Cammariere, Gino Paoli, Celestini, Pat MethenyDopo la ricca programmazione di Natale prosegue la stagione di concerti, spettacoli, festival e lezioni di Musica per Roma. Dal 16 al 21 gennaio in scena Tempo di CHET. La versione di Chet Baker, https://www.auditorium.com/evento/tempo_di_chet-21157.html uno spettacolo con 7 attori in scena e le musiche eseguite dal trombettista Paolo Fresu che fa rivivere uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento in un flusso organico di parole, immagini e musica che rievocano lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto maledetto quanto leggendario.Tra gli eventi più attesi di gennaio la doppia data del cantautore romano Niccolò Fabi https://www.auditorium.com/evento/niccolo_fabi-20740.html (19 – 20/1) e il ritorno di uno degli eventi di danza più attesi dell’anno: il gala Les Ètoiles https://www.auditorium.com/evento/les_etoiles-20147.html (24 – 26/1). Tra gli altri appuntamenti in programma: Trio Bobo https://www.auditorium.com/evento/trio_bobo-21393.html presenta l’ultimo album Sensurround (27/1), Ascanio Celestini https://www.auditorium.com/evento/ascanio_celestini-21260.html per i 20 anni di Radio Clandestina (27/1), Riccardo Del Fra Moving People Quintet https://www.auditorium.com/evento/riccardo_moving_people_quintet-21583.html (28/1), la tappa del tour teatrale “E la luna bussò” di Mario Lavezzi https://www.auditorium.com/evento/mario_lavezzi_la_vita_busso-21202.html (28/1), del tour “Riaccolti a teatro” dei Modena City Ramblers https://www.auditorium.com/evento/modena_city_ramblers-21460.html (30/1) e di quello deel Banco del Mutuo Soccorso https://www.auditorium.com/evento/banco_mutuo_soccorso-21168.html (31 gennaio). Tra i protagonisti di febbraio il cantautore folk Joshua Radin https://www.auditorium.com/evento/joshua_radin-21196.html presenta il nuovo album Here, Right Now (3/2) e arriva per la prima volta la popstar internazionale Tini https://www.auditorium.com/evento/tini-21482.html (23/2). Marzo è il mese dei libri con il consueto festival Libri Come e ritornano due cantautori della scuderia Parco della Musica Records: Sergio Cammariere https://www.auditorium.com/evento/sergio_cammariere-21179.html (20 marzo) e Gino Paoli https://www.auditorium.com/evento/gino_paoli_orchestra-21201.html (29/3). Ad aprile invece è di casa la scienza con il Festival delle Scienze e tra i concerti da segnalare Van Der Graf Generator https://www.auditorium.com/evento/van_der_graaf_generator-21395.html (7/4), Edoardo Bennato https://www.auditorium.com/evento/edoardo_bennato-21519.html (26/4) e quello della coppia Raf / Umberto Tozzi https://www.auditorium.com/evento/raf_tozzi-21467.html (29/4). E ancora si va verso l’estate con l’Orchestra Popolare Italiana in Si canta maggio https://www.auditorium.com/evento/si_canta_maggio-21458.html (1/5), Marco Masini https://www.auditorium.com/evento/marco_masini-21529.html (2/5), Pat Metheny https://www.auditorium.com/evento/pat_metheny_side_eye-21368.html (11/5).