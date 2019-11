Roma jazz festival

Ultimo aggiornamento: 12:59

Cosa accomuna il compositore pianista sudafricano, autore di Attica Blues, il batterista di origine messicana, il pianista armeno, la cantante creola, la musica di, la cantante albanese? Il loro impegno per i diritti umani, la lotta all’apartheid, la narrazione della migrazione, l’integrazione e l’inclusione. Istanze di impegno civile che passano tramite l’appropriazione di una lingua comune, la quale prima ancora che significato, è suono. Grande sensibilità ai temi dell’integrazione sono espressi anche dai musicisti italiani come lo storico gruppocon il progetto Mare Nostrum, Gabriele Coen. Luigi Cinque econ Eternal love, che mette l’accento sulla musica come medicina dell’anima. Ognuno dei musicisti è stato scelto quindi per il suo progetto artistico e la sua storia personale, ed invitato a dare una sua visione di queste tematiche. Il jazz è stato ed è uno dei frutti di questo impegno sociale.1 novembre – Radiodervish2 novembre - Dianne Reeves4 novembre - Antonio Sánchez & Migration5 novembre - Linda May Han Oh Quartet6 novembre - Dave Holland Crosscurrents Trio11 novembre - Archie Shepp Quartet13 novembre - Tigran Hamasyan17 novembre - Abdullah Ibrahim18 novembre - Ralph Towner27 novembre - Gabriele Coen28 novembre - Luigi Cinque & Hypertext O’rchestra29 novembre - Carmen Souza30 novembre - Roberto Ottaviano1 dicembre - Mare Nostrum – Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan LundgrenCASA DEL JAZZ9 novembre - Big Fat Orchestra, Massimo Pirone, Ismaele Mbaye16 novembre - Elina Duni23 novembre - Federica Michisanti Horn Trio