Richard Galliano - fisarmonicaMassimo Mercelli - flautoI SOLISTI AQUILANI QUINTETDaniele Orlando - violinoFederici Cardilli - violinoGianluca Saggini - violaGiulio Ferretti - violoncelloAlessandro Schillaci - contrabbassoMARTEDI 16 LUGLIO CASA DEL JAZZ ORE 21Biglietto unico 18 euro + d.p. Acquista biglietti Principale artefice della fisarmonica quale strumento dalle innumerevoli capacità espressive, considerato da molti l'erede diretto di Astor Piazzolla, Richard Galliano, spazia in tutti i campi musicali, dalla classica al jazz. Ha registrato più di 50 album a suo nome e ha lavorato con numerosi artisti di fama mondiale. Galliano si esibirà con I Solisti Aquilani, uno degli ensemble più conosciuti nel panorama artistico nazionale.Un programma straordinario, tra classico e contemporaneo da Piazzolla a Sollima, da Vivaldi a Galliano, interpretato da artisti che non hanno bisogno di presentazioni.Contrafactus per flauto e archiMilonga del angel per violino e archiJade concerto per flauto e archiOpale concerto per fisarmonica e archiContrabajando per contrabbasso e archiPrimavera porteña per fisarmonica e archiL’estate per fisarmonica e archiLa valse à Margaux per flauto, fisarmonica e archi