“Piano Rave” CESARE PICCO ALESSIO BERTALLOT

Cesare Picco e Alessio Bertallot si incontrano sul palco per la prima volta, dopo le sperimentazioni musicali effettuate in questi anni in speciali trasmissioni di Radio Deejay, Radio 2 Rai e Casa Bertallot. Il suono acustico del pianoforte incontra il beat e le suggestioni elettroniche ideate appositamente per questo evento. I mondi di questi due speciali esploratori del suono si fondono dando vita a un viaggio raffinato e poetico: un continuo caleidoscopio di musiche originali e di incursioni in brani che hanno segnato la recente storia della musica.



LUNEDI 22 LUGLIO

CASA DEL JAZZ ORE 21

Biglietto unico 15 euro + d.p.

