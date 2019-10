Ottombrata Romana

Una produzione originale Fondazione Musica per RomaIlin programma nelladell’Auditorium l’immancabile appuntamento con l’, un progetto originale di Ambrogio Sparagna.Anche in questa dodicesima edizione lo spettacolo seguirà il particolare indirizzo di ricerca che da sempre contraddistingue l’evento, proponendo una selezione di brani tipici della tradizione romana.Ricchi di questa lunga e appassionata attività di valorizzazione della grande tradizione della canzone popolare lapropone l'istituzione di unper ricordare una interprete straordinaria, protagonista della musica italiana del Novecento e valorizzare la grande ricchezza del canto popolare romano. Un riconoscimento per premiare quegli artisti contemporanei che cercano di vivere e trasmettere il carattere identitario e peculiare del canto popolare romano. In questa prima edizione ilverrà assegnato ad. A lui si deve il rinnovato interesse – soprattutto tra i giovani - verso la grande tradizione della musica popolare romana su cui oltre dieci anni fa ha riacceso i riflettori rimettendo al centro la scena cantautorale e musicale romana. Inoltre, Mannarino - come Gabriella Ferri - riesce a cantare sempre, con “er fiato der core”, cercando dentro se stesso, nel proprio animo profondo la chiave di ogni sua interpretazione. Con questa efficace espressione poetica un tempo i cantori popolari indicavano ai giovani le modalità con cui bisognava sempre affrontare l’interpretazione di un canto popolare. Ricordando che pur essendo “semplice” nella struttura musicale ogni brano nasconde una serie di difficoltà interpretative che nascono dalla particolarità della narrazione testuale e dalla condizione sociale in cui questa forma poetica si manifesta. Questo insegnamento importante che la tradizione ci offre lo ritroviamo, quasi per incanto, in tutta l’esperienza musicale diche lo unisce alla grande tradizione della canzone popolare romana.Tra gli ospiti della serata ancheche al termine del concerto racconterà alcuni episodi della sua grande amicizia con Gabriella Ferri.DOMENICA 6 OTTOBRE ORE 18 SALA SINOPOLI AUDITORIUMBiglietto 15 euro